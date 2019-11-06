Большинство новостроек Петербурга и Ленобласти достроят без эскроу-счетов

91% проектов в Петербурге и 85% проектов в Ленинградской области достраиваются по старой схеме. Такие данные приводит АО "Ленстройтрест" 6 ноября.

В начале октября городской комитет по строительству приводил немного другие цифры – на тот момент в городе под критерии соответствия (30% готовности и 10% распроданных квартир) подошли 73% (или 314 проектов), их будут достраивать по-старому. Примерно четверть объектов все же перейдет на проектное финансирование или достроится на собственные средства компаний. По данным комитета, это 107 проектов, из которых 13 вызывают реальные опасения и могут не получить деньги от банков. Оставшиеся 2% и вовсе отнесли к разряду проблемных.

Генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева отметила, что главные опасения застройщиков в связи с изменениями в 214-ФЗ не оправдались. Например, боялись приостановки продаж и прекращения регистрации ДДУ, массовых отказов от заключения ДДУ без открытия эскроу-счета. Но все перемены практически не повлияли на спрос. Тревогу вызывала и способность банков справиться с нагрузкой. Например, сегодня в Петербурге с эскроу-счетами работают не больше 10 банков, и не все успевают рассмотреть обращения застройщиков за 45 дней, как рекомендует ЦБ РФ, так что процесс растягивается на 3-4 месяца.

В целом по стране, по данным Минстроя на конец октября, из 116,5 млн кв. м строящегося жилья 74,7 млн кв. м будут достраиваться по старым правилам, 21,4 млн – с привлечением проектного финансирования и открытием счетов эскроу. Еще 20,4 млн кв. м пока не попали ни под первую, ни под вторую категорию, и 0,4 млн кв. м, относятся к проблемным и требуют индивидуального подхода.