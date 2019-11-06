ЦБ впервые оштрафовал банк за отсутствие в Системе быстрых платежей. СМИ пишут, что это Сбербанк

Российский банк, который в срок не подключился к национальной Системе быстрых платежей, получил предписание и был оштрафован, сообщила глава Центрального банка РФ. Эльвира Набиуллина не уточнила, о каком именно банке идет речь, однако ранее стало известно, что подключение к СБП проигнорировал Сбербанк.

«Один банк, который не выполнил требование законодательства, получил от нас предписание, и мы назначили ему штраф. Надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе», – цитирует 6 ноября выступление главы регулятора в Совете Федерации РБК.

Ранее СМИ сообщили, что все крупнейшие финансовые организации России последовали призыву регулятора, кроме Сбербанка. Его глава Герман Греф рассказал, что компания долгие годы разрабатывала собственную систему быстрых платежей, а переход на СБП потребует дополнительных доработок. Штрафные санкции за неисполнение требований ЦБ могут составить до 700 тысяч рублей.



