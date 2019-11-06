Котик без наркотика. ФСИН передала животное-наркокурьера в приют
Неделю провела в полиции кошка, которую заключенные в Татарстане использовали для транспортировки наркотика. Животное недолго посидело в управлении ФСИН, а потом было передано в приют.
Как рассказали в пресс-службе управления по Республике Татарстан, поймали кошку еще вечером 23 октября в городе Менделеевске на прилегающей к исправительной колонии №10 территории. В ошейнике животного сотрудники учреждения нашли тайник, а в нем 12,85 грамма растительного наркотика. И вещество, и кошка были переданы сотрудникам полиции.
31 октября после завершения следственных действий по просьбе сотрудников исправительной колонии коллеги из полиции вернули им кошку.
Сотрудники за неделю договорились с благотворительным фондом «Азира» в городе Набережные Челны.
«При оформлении в приют животное осмотрел ветеринарный врач. Специалист не выявил серьезных проблем со здоровьем у кошки, установив, что возраст животного составляет около года. В настоящий момент она изолирована от других питомцев приюта в карантинном отделении. После проведения необходимых медицинских процедур, в том числе вакцинации и стерилизации, кошка поселится в общем вольере с еще 9 сородичами», – говорится в сообщении ведомства.