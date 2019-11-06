Котик без наркотика. ФСИН передала животное-наркокурьера в приют

Неделю провела в полиции кошка, которую заключенные в Татарстане использовали для транспортировки наркотика. Животное недолго посидело в управлении ФСИН, а потом было передано в приют.

Как рассказали в пресс-службе управления по Республике Татарстан, поймали кошку еще вечером 23 октября в городе Менделеевске на прилегающей к исправительной колонии №10 территории. В ошейнике животного сотрудники учреждения нашли тайник, а в нем 12,85 грамма растительного наркотика. И вещество, и кошка были переданы сотрудникам полиции.

31 октября после завершения следственных действий по просьбе сотрудников исправительной колонии коллеги из полиции вернули им кошку.

Сотрудники за неделю договорились с благотворительным фондом «Азира» в городе Набережные Челны.



