Бывший инспектор ДПС отработает 4 месяца за взятку в 1200 рублей

В Петербурге вынесли приговор бывшему сотруднику ГИБДД. Полицейского обвиняли во взяточничестве. Сам же он свою вину не признавал.

Как сообщает 6 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга, в марте 2018 года подсудимый, находясь в должности инспектора ДПС, получил от гражданина 1200 рублей за то, что не будет составлять на того протокол об административном правонарушении. Итогом стало уголовное дело за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ)

Прокуратура Центрального района Петербурга поддержала обвинение, суд признал уже бывшего инспектора виновным. Его приговорили к 4-м месяцам исправительных работ с лишением права занимать должность на 1 год.

Приговор в законную силу еще не вступил.



