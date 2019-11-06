В изолятор в Горелово принесли пряники с веселящей начинкой. До адресата они не дошли

Пряники с наркотической начинкой не пропустили в следственный изолятор в Горелово. Сотрудников насторожил странный цвет кондитерского изделия.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили 6 ноября в УФСИН России по Петербургу и Ленобласти, родственница обвиняемого принесла в бюро передач СИЗО-6 триста граммов пряников.

«После разреза кондитерского изделия сотрудница СИЗО-6 обратила внимание на небольшие пятна, по цвету отличающиеся от остальной массы и по внешнему виду схожие с пропиткой неизвестным наркотическим веществом», – отметили в ведомстве.





Чутье не подвело сотрудницу: химическое исследование подтвердило наличие в пряниках синтетического наркотика — препарата, который обычно назначают в виде замещающей терапии потребителям тяжелых веществ.

Теперь та, что принесла посылку, разделила участь родственника. Она тоже в камере.

Перебросчики запрещенных веществ на зону всегда славились изобретательностью. Ранее «Фонтанка» рассказывала о поимке в Татарстане кошки, которую использовали как наркокурьера. В ее ошейнике нашли тайник с интересным содержимым. Животное передали в приют.