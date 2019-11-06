«Самый кровавый клуб в истории». Анонимы угрожают сорвать концерт музы Дэвида Линча в Петербурге

Анонимные вымогатели пошли на снижение. После неудачной попытки стрясти в Петербурге 50 биткоинов требуемая сумма усохла в десятки раз. Взрывное начало концерта пообещали известному клубу и музе Дэвида Линча.

Как стало известно «Фонтанке» 6 ноября, двумя днями ранее на электронную почту клуба «Космонавт» пришла анонимка с угрозой сорвать концерт американской певицы Кристы Белл, сыгравшей роль агента ФСБ в третьем сезоне сериала «Твин Пикс».

«06.11.2019 года «Космонавт» превратится в самый кровавый клуб в истории. Мы будем взрывать самодельные квадрокоптеры со взрывчаткой прямо на входе, когда людей будет достаточно», — заявили авторы в послании и отметили, что трагедии можно избежать, заплатив один биткоин. Неизвестные не советовали передавать информацию в СМИ, отметив, что «превратят жизнь людей в хаос».

Накануне клуб на Бронницкой улице исследовали полицейские с собаками, взрывчатых веществ не нашли.





В группе «Космонавта» в социальной сети сообщается, что концерт Кристы Белл начнётся сегодня в 20:00.

На длинных ноябрьских выходных электронные террористы обещали атаку с воздуха вокзалам и станциям Петербурга. Избежать угрозы предлагали за 50 биткоинов. Также полиция осматривала автосалон «Порше» на Пулковском шоссе. Анонимы требовали у владельцев 5 биткоинов за покой. Курс биткоина на сегодняшний день — почти 598 тысяч рублей.