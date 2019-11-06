«Сегодня войска НАТО находятся у границ России». Экс-глава ГДР раскритиковал Горбачева в канун юбилея падения Берлинской стены

Бывший глава ГДР и лидер немецкой социалистической единой партии в преддверии торжества, приуроченного к 30-летию падения Берлинской стены, раскритиковал экс- генсека КПСС Михаила Горбачева за слишком доверчивое отношение к Западу.

«Запад добился в ходе воссоединения Германии того, чего всегда хотел: изгнания советских и российских войск из центра Европы», – цитирует 6 ноября заявление Эгона Кренца РИА «Новости».

По его словам, Горбачев «был слишком доверчив», тогда как в НАТО «никогда серьезно не думали о настоящем снятии напряженности». Итогом такой политики, по оценке Кренца , стало то, что «сегодня войска НАТО находятся у границ России». «А мы слишком долго доверяли Горбачеву», – добавил лидер бывшей социалистической Германии.

Также бывший глава ГДР высказался о политике СССР по отношению к возглавляемой им стране. «Горбачев впоследствии говорил, что предоставил свободу всем социалистическим странами самим определять свою политику. Не знаю, считают ли так поляки, венгры, чехословаки, болгары и румыны. Но к ГДР это никогда не относилось. ГДР была детищем Советского Союза, частью победы Советского Союза над немецким фашизмом», – рассказал Кренц.





Отметим, что в 2016 году "Фонтанке" удалось взять интервью у Кренца. Читайте его тут.

Напомним, что нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, 30 лет прожившая в ГДР и строившая в ней карьеру по партийной линии, призналась, что всегда мечтала жить в США.