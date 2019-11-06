Длинная рассрочка на квартиры в ЖК «Новый Лесснер»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Застройщик «Отделстрой» предлагает длительную рассрочку на квартиры бизнес-класса в ЖК «Новый Лесснер».

Внесите всего от 40% от базовой стоимости квартиры и получите беспроцентную рассрочку от застройщика на 3 года (до 30.11.2022 г.). В качестве приятного дополнения мы предоставим вам скидку, как при внесении 70% первого взноса.

Эксклюзивным предложением могут воспользоваться покупатели двух- и трехкомнатных квартир в 1-й очереди «Нового Лесснера». Просто выберите подходящую планировку и позвоните по телефону (812) 670-01-01.

Предложение действует с 06.11.2019г. до 30.11.2019 г. Рассрочка предоставляется застройщиком ООО «Отделстрой». Подробности предложения https://otdelstroy.spb.ru/aksii_rassrochka/

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер» – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/