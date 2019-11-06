«Люди, которые рассылают приглашения в сборную Украины, руководствуются страхом». Защитник «Зенита» Ракицкий ушел из национальной команды

Защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий заявил о завершении карьеры в сборной Украины. Об этом 30-летний футболист написал в своем инстаграме в среду, 6 ноября.

«Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене.





Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!», – написал Ракицкий (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, что после перехода в январе 2019 года Ракицкого в «Зенит» в украинской общественности возникла дискуссия по поводу того, стоит ли его теперь вызывать в сборную. На сайте «Футбол 24» провели опрос по этому поводу. С результатом 77 процентов победил вариант «Нет, не стоит – переход в Россию в нынешних реалиях недопустим».

Большинство бывших игроков сборной Украины не поддержали его решение. Вскоре Федерация футбола Украины убрала Ракицкого из списка игроков национальной команды на своем сайте. В общей сложности Ракицкий отыграл за сборную Украины 54 матча, в которых забил четыре гола. Его последний матч за национальную команду состоялся в Лиге наций 16 октября 2018 года, тогда сборная Украины на своем поле обыграла команду Чехии со счетом 1:0, Ракицкий провел на поле весь матч.