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Власть
06.11.2019 11:45
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Медведев отправил в отставку замминистра природы, который курировал мусорную реформу

Замглавы Минприроды Владимир Логинов освобожден от должности. Он занимался системой обращения с отходами.

Распоряжение об освобождении чиновника от должности опубликовано на сайте правительства 6 ноября, датировано оно 31 октября. Уточняется, что это сделано по собственной просьбе Логинова. Заместителем министра он был назначен год назад; в перечень обязанностей входила координация работы департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Напомним, в данный момент в России идет реформа обращения с отходами, в рамках которой в регионах начинают работать единые операторы, которые должны заниматься всей работой, связанной с вывозом, размещением и утилизацией мусора. Всего выбрано около 250 компаний, контролирует ход реформы специально созданный Российский экологический оператор. Как рассказал РБК его директор Денис Буцаев, уже сейчас уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.

В Госдуме был принят специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. В Петербурге пока был объявлен мораторий на 2019 год.


 

 

Справка:

В конце декабря 2017 года комитет по благоустройству Петербурга объявил конкурс на право выполнять функции единого регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в течение 10 лет. Город разделили на северную и южную части, таким образом, разыгрывались два лота общей стоимостью более 80 млрд рублей. На южный лот претендовала «дочка» «Автопарка №1 «Спецтранс»» Анатолия Язева «Новый свет-ЭКО», которая снизила цену с 42,1 млрд до 16,5. Оба контракта получил МПБО-2. «Новый свет-ЭКО» успешно оспорил решение по южной части в суде, кассация отменила итоги конкурса по данному лоту. На фоне этих трудностей в Госдуме приняли закон, который позволяет в том числе Санкт-Петербургу взять отсрочку для перехода на новую систему в три года. На данный момент в городе введен годичный мораторий, в течение которого на рынке действуют прежние отношения.

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