Медведев отправил в отставку замминистра природы, который курировал мусорную реформу

Замглавы Минприроды Владимир Логинов освобожден от должности. Он занимался системой обращения с отходами.

Распоряжение об освобождении чиновника от должности опубликовано на сайте правительства 6 ноября, датировано оно 31 октября. Уточняется, что это сделано по собственной просьбе Логинова. Заместителем министра он был назначен год назад; в перечень обязанностей входила координация работы департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Напомним, в данный момент в России идет реформа обращения с отходами, в рамках которой в регионах начинают работать единые операторы, которые должны заниматься всей работой, связанной с вывозом, размещением и утилизацией мусора. Всего выбрано около 250 компаний, контролирует ход реформы специально созданный Российский экологический оператор. Как рассказал РБК его директор Денис Буцаев, уже сейчас уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.

В Госдуме был принят специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. В Петербурге пока был объявлен мораторий на 2019 год.



