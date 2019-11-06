На Типанова легковушка вылетела на тротуар, снеся столб и смяв машины. Очевидцы говорят о пострадавшем

О серьёзном ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга сообщают очевидцы. Спорный проезд перекрёстка попал на видео.

На пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова утром 6 ноября чёрный «КИА Рио», видимо, хотел проскочить на жёлтый сигнал светофора, но столкнулся с белым «Хёндэ Солярисом» и выскочил на тротуар, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По дороге «Рио», по словам Юры, пробил ограждение, снёс столб, задел несколько машин и сбил пешехода. Машина с вологодскими номерами, отмечает Стас.

ДТП зафиксировал видеорегистратор очевидца. «Белого я не догнал, к сожалению», – пишет Юра.





На место прибыла реанимация, отмечают в комментариях. В отделе пропаганды УГИБДД по городу и области официальных данных об аварии пока нет.