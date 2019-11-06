Перебегавший дорогу подросток серьезно пострадал под колесами BMW во Всеволожске

Во Всеволожском районе Ленобласти утром 6 ноября в ДТП пострадал подросток. Мальчик угодил под машину и был госпитализирован.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 10 часов утра у дома 99 по Всеволожскому проспекту во Всеволожске. По предварительным данным, 35-летняя женщина на автомобиле BMW сбила 13-летнего мальчика, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП юного пешехода доставили в больницу с тяжелыми травмами. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.



