Строительство
Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 8,4% годовых
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
«ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании от 8,4% годовых.
Согласно условиям «ЮниКредит Банк», первоначальный взнос по программе «Новостройка» должен составлять от 20% от стоимости недвижимости, но может быть уменьшен на сумму материнского капитала. Срок кредитования: от 1 года до 30 лет. Максимальный размер кредита для Санкт-петербурга – до 12 млн рублей.
По программе «Кредит на квартиру на вторичном рынке» минимальный первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости выбранной квартиры. Кредит может быть выдан на срок от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита – до 30 млн рублей.
Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке доступно покупателям квартир в ЖК «Сосновка» в Выборгском районе, ЖК «Капитал» и ЖК «Архитектор» в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье, ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе.
Более подробная информация об условиях кредитования на сайте АО «ЮниКредит Банк» или в отделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.
АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru
ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/
ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/