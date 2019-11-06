Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 8,4% годовых

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

«ЮниКредит Банк» – партнер компании «Строительный трест» – снизил ставку для покупателей квартир в строящихся и сданных комплексах компании от 8,4% годовых.

Согласно условиям «ЮниКредит Банк», первоначальный взнос по программе «Новостройка» должен составлять от 20% от стоимости недвижимости, но может быть уменьшен на сумму материнского капитала. Срок кредитования: от 1 года до 30 лет. Максимальный размер кредита для Санкт-петербурга – до 12 млн рублей.

По программе «Кредит на квартиру на вторичном рынке» минимальный первоначальный взнос составляет от 15% от стоимости выбранной квартиры. Кредит может быть выдан на срок от 1 года до 30 лет. Максимальная сумма кредита – до 30 млн рублей.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке доступно покупателям квартир в ЖК «Сосновка» в Выборгском районе, ЖК «Капитал» и ЖК «Архитектор» в Кудрово, ЖК NEWПИТЕР в пос. Новоселье, ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском районе.

Более подробная информация об условиях кредитования на сайте АО «ЮниКредит Банк» или в отделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/