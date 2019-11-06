Лавров: Deutsche Welle признала некорректность освещения протестов в Москве

Министр иностранных дел России заявил, что немецкая общественная телерадиокомпания признала некорректность в своей работе.

«Они [Deutsche Welle] признали, что в общем-то это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных, несанкционированных акций, подсказывая людям и даже где-то зазывая людей на них », – цитирует 6 ноября заявление Сергея Лаврова ТАСС.









При этом, как сообщает РИА Новости, глава внешнеполитического ведомства выступил против лишения аккредитации СМИ.

Напомним, что ранее российская Госдума обратилась в МИД страны по поводу работы немецкой компании. Депутаты нашли в сюжетах Deutsche Welle призывы к участию в митингах, а также признаки экстремизма.



