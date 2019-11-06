Заболевшие менингитом школьники в удовлетворительном состоянии. Других случаев в Петродворцовом нет

Заболевшие менингитом ученики школы №421 Петродворцового района госпитализированы в инфекционную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом «Фонтанке» рассказала главврач 122-й поликлиники, через которую проходили дети, Елена Литвинова. По ее словам, воспаление оболочек головного мозга стало осложнением банального энтеровируса.

«У нас есть два разрозненных случая — второй и пятый класс. Эти дети могли проконтактировать [с носителем] где угодно. Скорее всего, дети были ослаблены: энтеровирус не обязательно вызывает менингит, это случается только в единичных случаях», — отметила она 6 ноября.

Ранее в редакцию «Фонтанки» поступила информация о якобы более масштабном заражении менингитом в районе, однако эти сведения не подтвердились. По словам Литвиновой, эпидемии в Петродворцовом районе нет, небольшое количество заболевших менингитом регистрируется каждый сезон.

Напомним, в двух классах 421-й школы в Стрельне заболели второклассник и пятиклассник. В двух классах введён карантин. В школе провели дезинфекцию всех помещений.



