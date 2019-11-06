Главу запрещенного в России «Хизб ут-Тахрир» поймали в Киргизии

Спецслужбы Киргизии рапортуют о том, что им удалось задержать одного из лидеров экстремистской организации.

«ГКНБ Киргизии в ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках борьбы с незаконной деятельностью религиозно-экстремистских и террористических организаций в Бишкеке задержан «Амир» религиозно-экстремистской организации (РЭО) «Хизб ут-Тахрир», – цитирует 6 ноября заявление Государственного комитета Национальной безопасности республики РИА Новости.

Имя задержанного не называется, однако известны его инициалы Ш.Т. Сообщается также, что он был «гражданином одной из соседних республик» и находился в международном розыске. На территории Киргизии он жил по поддельному паспорту и занимался «координацией деятельности подпольных ячеек».

Напомним, что решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года организация «Хизб ут-Тахрир» была признана террористической, а ее деятельность была запрещена в РФ.



