В Невском районе ещё хуже обычного. Большевиков перекрыли КамАЗ и маршрутка

Транспортных проблем несчастному Невскому району Петербурга утром 6 ноября добавило одно несерьёзное ДТП.

На проспекте Большевиков, у пересечения с Октябрьской набережной, притёрлись маршрутка и грузовик КамАЗ, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Заняв две полосы, они полностью перекрыли выезд с проспекта на набережную, который является по сути дублёром Народной.

Пробки на Народной улице и на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом (где закрыты две полосы из четырёх) сохраняются. Автолюбители считают дни до конца ремонта деформационного шва.





Ещё пара «затычек». Три легковушки заблокировали две полосы на Выборгской набережной, 45, в сторону Гренадерского моста. Грузовик и Range Rover перекрыли левую полосу у пункта оплаты ЗСД у съезда на Благодатную улицу. Сильных пробок на этих участках не наблюдается.

В целом в Петербурге сегодня средняя загруженность дорог. Утренний максимум, как и вчера, составил 6 баллов. Самыми загруженными магистралями стали Заневский проспект и проспект Косыгина в центр (8 баллов), Народная улица и проспект Славы к Московскому (8 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов).

Аномального роста аварийности после вчерашнего снегопада не наблюдалось, вечерний час пик 5 ноября составил 8 баллов, что тоже является обычным показателем.