Найди партдосье Ленина и Путина. Только на сутки Смольный откроет бесплатный доступ к документам бывшего Ленинградского партийного архива

В Смольном решили по-своему отметить 7 ноября — день Великой Октябрьской социалистической революции. На 24 часа на портале «Архивы Санкт-Петербурга» будет открыт бесплатный удаленный доступ к документам бывшего Ленинградского партийного архива. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба архивного комитета.

Для того чтобы просмотреть коллекцию учетных партийных документов, нужно зарегистрироваться на портале www.spbarchives.ru до 23:00 среды.

Завтра с 00:01 до 23:59 будет получен доступ к архивным документам, размещенным на портале. В первую очередь чиновники предлагают обратить внимание на коллекции учетных партийных документов, которые сформировались при регистрации и перерегистрации членов и кандидатов в члены партии большевиков в 1920-1930-х годах.

«Учетные партийные документы внутри фондов сформированы в дела, каждое может содержать документы на десятки членов и кандидатов Коммунистической партии. Внутри дела персоналии расположены в алфавитном порядке. Дело названо ФИО первого и последнего человека в деле», – говорится в сообщении комитета.











Чтобы найти их, нужно на портале «Архивы Санкт-Петербурга» перейти в раздел «Просмотр дел и документов». Из предложенного списка архивных фондов выбрать учетные партийные документы Центрального государственного архива историко-политических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), войти в личный кабинет и работать.