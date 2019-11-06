В ноябре петербуржцев оставят без проезда и парковки на нескольких улицах

Проведение VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума и съемки художественного фильма «Трое» на несколько недель изменят схему движения в Петербурге в ноябре, а на некоторых улицах запретят парковаться. Первые парковочные ограничения вступили в силу уже сегодня, 6 ноября.

Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в связи с проведением культурного форума будет перекрываться движение:

с 0:00 9 ноября до 12:00 17 ноября – по нечетной стороне набережной Мойки от Певческого моста до Невского проспекта;

с 0:00 13 ноября до 0:00 16 ноября – по Минскому переулку и улице Союза Печатников от набережной Крюкова канала до Минского переулка.





На нескольких улицах парковка будет разрешена только для аккредитованного транспорта участников форума:

с 0:00 6 ноября до 12:00 17 ноября – вдоль домов 21-23 по набережной Мойки;

с 0:00 9 ноября до 12:00 17 ноября – в Певческом проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади;

с 0:00 13 ноября до 0:00 16 ноября – в переулке Матвеева и на четной стороне улицы Декабристов на участках от моста Декабристов до улицы Глинки, в том числе на парковке у Мариинского театра, и от улицы Глинки до дома 32 по улице Декабристов;

с 0:00 13 ноября до 12:00 17 ноября – на Конногвардейском бульваре вдоль дома 1 по Исаакиевской площади и вдоль дома 7 по Казанской улице, а также на Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы.

Перекрытия для съемок ООО «Кинокомпания «Магнум» художественного фильма «Трое» тоже начнутся в субботу, 9 ноября. Движение будут закрывать:

9 ноября с 5:00 до 15:00 – по улице Оружейника Федорова и Соляному переулку от улицы Чайковского до Гангутской улицы;

с 15:00 10 ноября до 2:00 11 ноября – по Замковой улице;

17 ноября с 1:00 до 5:00 – по Старо-Петергофскому проспекту от Рижского проспекта до Старо-Калинкина моста, Старо-Калинкину мосту, площади Репина, Лоцманской улице от набережной Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова, четной стороне набережной Фонтанки от Старо-Петергофского проспекта до Дерптского переулка, нечетной стороне набережной Фонтанки от площади Репина до Калинкина переулка, набережной канала Грибоедова от Фонтанки до проспекта Римского-Корсакова, четной стороне набережной канала Грибоедова от Садовой улицы до дома 174, а также по Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева.

С 15:00 17 ноября до 7:00 18 ноября перекроют крайнюю правую полосу движения в районе дома 18 по набережной Кутузова в направлении от Гагаринской улицы к Литейному проспекту.

Помимо этого, на следующих улицах будет запрещена остановка: