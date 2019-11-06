Наледь на проводах продолжает задерживать электрички. В Петербург опаздывают поезда из Гатчины

Обледеневшая накануне контактная сеть продолжает вносить коррективы в расписание электричек. В сторону Петербурга поезда идут, но вовремя доехать удаётся не всем.

О проблемах с железнодорожным сообщением между областью и городом в начале десятого утра 6 ноября рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По словам пассажиров, движение из Гатчины стоит, тем, кто торопится, рекомендуют пересаживаться на автобусы.

«Электричку по направлению Гатчина – Балтийский задержали на 25 минут», – жалуются пользователи. Со станции Антропшино вовремя не уехала электричка на 9:07, её, как добавляют в комментариях, сдвинули на половину десятого утра.

В ОЖД «Фонтанке» подтвердили, что сбои в расписании есть, в том числе со стороны Гатчины. Электрички, как уточнили в пресс-службе, не стоят, однако следуют с опозданием от нескольких минут до часа.





Сбои в расписании связаны с последствиями вчерашнего мокрого снега с дождём. Контактную сеть с ночи расчищают от наледи, как долго будет работать техника, не уточняется. 5 ноября локальный коллапс был в районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Колпино – Тосно. От графика отставали не только электрички, но и поезда дальнего следования.