Правительство определилось с угрозами для Рунета. Нашлось место и запрещенной информации

Правительство РФ подготовило перечень угроз для российского сегмента Интернета, которые осталось согласовать с профильными министерствами.

«Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ Интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации», – сообщает 6 ноября «Интерфакс».









Среди выделенных опасностей для Рунета есть угроза безопасности функционирования Интернета, под которой понимают неспособность Сети противостоять несанкционированному доступу. Сюда же относится и «угроза распространения запрещенной информации», а также кибератаки и воздействия на ресурсы власти.

Также парламентарии выделили угрозу устойчивости, под которой понимают нарушения в работе сети связи при отказе функционирования части ее элементов.





Кроме того, особо выделена угроза целостности Интернета, которая включает в себя невозможность установить контакт между пользователями и ресурсами.

Напомним, что закон о суверенном Интернете был принят Госдумой в окончательном чтении 16 апреля. Среди предполагаемых угроз для Рунета названы угроза целостности, устойчивости и безопасности. В июне Роскомнадзор опубликовал правила изоляции. Закон вступил в силу 1 ноября.