В Стрельне двое учеников заболели менингитом. В школе введён карантин

В двух классах Петродворцового района Петербурга ввели карантин по менингиту, рассказали «Фонтанке» в школе №421 6 ноября.

На сайте учебного учреждения, расположенного в посёлке Стрельна, опубликована информация о заболевших детях. У ученика 5В класса диагностирован энтеровирусный менингит, у ребёнка из 2Б класса — серозный менингит.

В школе первого ноября провели дезинфекцию всех помещений. В классах, где заболели дети, введён карантин. 5 ноября пищеблок исследовали сотрудники Роспотребнадзора. Учебный процесс в школе продолжается.



