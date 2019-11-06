Бывший вице-губернатор Петербурга Роман Филимонов стал вице-президентом Группы «Илим»

Роман Филимонов назначен старшим вице-президентом Группы «Илим» по капитальным инвестициям. Ранее он работал в Смольном, РЖД и Минобороны.

О назначении Филимонова компания сообщила 6 ноября. Решение одобрено советом директоров компании.

«Роман Филимонов имеет уникальный опыт в сфере строительства и реализации комплексных инвестиционных проектов по всей России, – заявляет пресс-служба. – Занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, заместителя председателя правительства Московской области; возглавлял Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации; руководил Центральной дирекцией по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги»; в 2016 году назначен первым заместителем председателя правления, членом правления ПАО «ФСК ЕЭС».







Напомним, Филимонов покинул Смольный в начале 2012 года. После этого фигурировал в скандале с хакерской группой «Шалтай-Болтай» – почта его помощницы также была взломана ее участниками.



