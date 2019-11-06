Бывший вице-губернатор Петербурга Роман Филимонов стал вице-президентом Группы «Илим»
Роман Филимонов назначен старшим вице-президентом Группы «Илим» по капитальным инвестициям. Ранее он работал в Смольном, РЖД и Минобороны.
О назначении Филимонова компания сообщила 6 ноября. Решение одобрено советом директоров компании.
«Роман Филимонов имеет уникальный опыт в сфере строительства и реализации комплексных инвестиционных проектов по всей России, – заявляет пресс-служба. – Занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, заместителя председателя правительства Московской области; возглавлял Департамент строительства Министерства обороны Российской Федерации; руководил Центральной дирекцией по ремонту пути ОАО «Российские железные дороги»; в 2016 году назначен первым заместителем председателя правления, членом правления ПАО «ФСК ЕЭС».
Напомним, Филимонов покинул Смольный в начале 2012 года. После этого фигурировал в скандале с хакерской группой «Шалтай-Болтай» – почта его помощницы также была взломана ее участниками.
Справка:
Группа «Илим» — крупнейшая компания целлюлозно-бумажной промышленности России. В состав Группы «Илим» входят три целлюлозно-бумажных комбината, два современных гофрозавода и проектный институт «Сибгипробум». Годовой объем производства компании по итогам 2018 года превышает 3,4 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира.