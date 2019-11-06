Эффективный менеджер с младых ногтей. В российских школах и вузах предлагают ввести новый предмет

Культуру постоянного совершенствования хотят привить российским школьникам и студентам в Общероссийском народном фронте. Заручившись поддержкой Минэкономразвития, ОНФ хочет ввести в образовательные программы «Операционную эффективность».

Как пишет 6 ноября РИА Новости со ссылкой на «Известия», новый предмет подразумевает получение практических навыков в таких дисциплинах как системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.

В Минэкономразвития, правда, сочли необходимым обсудить проект с представителями ведущих вузов, ОНФ и подведомственной академии в рамках рабочей группы.



