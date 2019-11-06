Рязанский священник стал фигурантом дела об «угрозе убийством»

Полиция возбудила уголовное дело в отношении клирика Казанского женского монастыря Рязани, которого ранее отстранили от службы за злоупотребление спиртным и побои супруги.

«В полицию поступило заявление от 33-летней жительницы города Рязани, которая заявила на своего супруга, который угрожал ее жизни удушением. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Кроме того, назначена экспертиза медицинская, по итогам которой будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о причинении телесных повреждений», – сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Источник агентства в правоохранительных органах добавил, что речь идет о священнослужителе Казанского женского монастыря, которого отстранили от службы на год, как было сказано на сайте Рязанской епархии, «за систематическое нарушение церковной дисциплины, выразившееся в злоупотреблении спиртными напитками и жестоком обращении с домочадцами».

По данным рязанского интернет-портала ya62.ru, в конце октября священник избил супругу на глазах у четверых детей. Кроме того, женщина рассказала порталу, что муж злоупотребляет алкоголем, и побои в семье регулярны. Издание привело расшифровку диктофонной записи, на которой женщина просит не делать ей больно, а супруг матерится и угрожает свернуть ей шею.



