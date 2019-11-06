Три четверти жителей мегаполисов России не откладывают деньги на пенсию

Больше чем у трети просто нет на это финансовой возможности, пишет 6 ноября РБК. Лишь 8% опрошенных респондентов откладывают деньги на старость регулярно.

Опрос, данные которого приводит издание, осуществлен летом в 14 городах, в том числе Петербурге и Москве, среди людей в возрасте 20–50 лет.

«Больше трети опрошенных считают, что на пенсии половину или большую часть доходов будет составлять страховая пенсия по старости. 7% из них рассчитывают только на нее. В группе людей 20–30 лет на страховую пенсию рассчитывают 25% опрошенных, а среди людей в возрасте 41–50 лет — 40%», – сообщает издание.







Из опрошенных лишь 15% действительно понимают из чего и как будет формироваться их пенсия по старости. При этом большая часть респондентов (46,7%) уверена, что ее размер будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей. И лишь один процент надеется на 40-60 тысяч.





В 2020 году страховая пенсия может составить 16,4 тыс. руб. Сейчас она равна 15,4 тыс. руб.