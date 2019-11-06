Чисто петербургское преступление. У жителя культурной столицы отобрали билеты в Мариинский театр

Разбой с петербургским колоритом расследует полиция Московского района. У избитого кроме гаджетов, фирменных кошелька и сумки отобрали билеты в Мариинку.

Как стало известно «Фонтанке», в первый рабочий день после праздничных выходных в 51 отдел полиции с заявлением пришел 31-летний предприниматель, работающий в страховой сфере. Он сообщил о постигшем его несчастье: его избили и обобрали в караоке-баре «Фасоль» на Московском проспекте. Произошло это около пяти утра 5 ноября, когда веселая ночь была на излете, и петербуржец вместе с женой и родственниками супруги готовился ехать домой. На свое несчастье страховщик вышел на улицу покурить в компании незнакомой парочки, там-то его и избили. Дома жена обнаружила, что еще и обокрали.

В печальный список «экспроприированного» вошли: кошелек Dolce & Gabbana с 500 долларами внутри, сумка Louis Vuitton, карта Альфа-банка, два iPhone – X и XS, ключи. Но самое циничное — это обручальное кольцо и билеты в Мариинский театр.

Теперь полиция Московского района ищет «белобрысого» мужчину и его спутницу — даму с красноватым каре.





В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка