Пальнем из ружья. В Росгвардии предлагают сбивать дроны из огнестрельного оружия

Установление на всех подведомственных Росгвардии объектах комплексов подавления радиосигналов выльется в сумму, «разрушительную для всех федеральных органов исполнительной власти». Об этом 5 ноября в Госдуме заявил замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.

Как пишет «Коммерсант», в ряде случаев, предложил Борукаев, можно было бы разрешить сотрудникам ведомства сбивать беспилотники из огнестрельного оружия.

«Текущий законопроект разрешает Росгвардии сбивать дроны исключительно над «местами выполнения служебно-боевых задач». В остальных случаях предлагается сажать устройства путём подавления радиосигнала владельца. Применение оружия разрешается, если технические средства не справятся с задачей», – сообщает издание.







По данным Росгвардии, цена одного комплекса подавления радиосигналов варьируется от 150 тысяч рублей до 200 миллионов. Такие траты, полагают в ведомстве, будут обременительны для бюджета.

Кроме этого, Борукаев уверил, что ещё одним доводом в пользу разрешения применения оружия является появление невосприимчивых к подавлению радиосигнала дронов.



