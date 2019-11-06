Самосвал опрокинулся у моста Бетанкура, засыпав песком заезд

Один из заездов на мост Бетанкура с Петровского проспекта по Ремесленной улице с утра 6 ноября перекрыт из-за ДТП. На общественном транспорте с Петровского выбраться затруднительно.

На резком повороте опрокинулся самосвал. На фотографиях очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что грузовик упал набок, и песок высыпался на проезжую часть.

Перекрыт заезд на мост (точнее, уже не на Бетанкура, а на Мало-Петровский мост через Ждановку) в направлении Ждановской набережной, то есть Петроградской стороны. По этому участку Ремесленной с Петровского в сторону Ждановской идут троллейбусы 7-го маршрута и автобусы 14-го. Они выстроились в длинную очередь.





Автомобильной пробки ДТП не создаёт. Затор на мосту перед светофором в сторону П.С. и далее, вплоть до набережной Адмирала Лазарева, часто образуется в утренние часы пик.