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Технологии
06.11.2019 09:14
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Гюльчатай, покажи личико. Facebook будет проверять пользователей с помощью видео

Соцсеть Facebook начала тестировать новый инструмент в борьбе с фальшивыми аккаунтами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Twitter эксперта в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

По ее данным, теперь, чтобы верифицироваться, пользователям придется записать видеоролик с собой в главной роли. Это будет своего рода видеоселфи, где лицо нужно будет показать со всех сторон. Соцсеть в свою очередь обязуется в течение 30 дней «после подтверждения личности» удалить ролик.

 


 

«Вонг предположила, что в эту функцию может быть встроена технология распознавания лиц, но пока неясно, так ли это. Вероятно, система будет лишь подтверждать, что перед камерой настоящий человек. Facebook пока не прокомментировал изданию эту информацию», – пишет издание.


 

Facebook ранее сообщала, что с начала 2019 г. компания удалила свыше 2 млрд фейковых аккаунтов.

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