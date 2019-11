Гюльчатай, покажи личико. Facebook будет проверять пользователей с помощью видео

Соцсеть Facebook начала тестировать новый инструмент в борьбе с фальшивыми аккаунтами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на Twitter эксперта в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг.

По ее данным, теперь, чтобы верифицироваться, пользователям придется записать видеоролик с собой в главной роли. Это будет своего рода видеоселфи, где лицо нужно будет показать со всех сторон. Соцсеть в свою очередь обязуется в течение 30 дней «после подтверждения личности» удалить ролик.

This is how Facebook's Facial Recognition-based Identity Verification looks like



It asks me to look at several directions within the circle



It explicitly states no one else will see the video selfie and will be deleted 30 days after the confirmation pic.twitter.com/296bGRDyYZ

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 5, 2019