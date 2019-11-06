В Петербурге упаковщик показал 10-летней девочке любовь в Сети. Подробности общения ему пришлось пересказывать следователю

Недетская переписка завязалась между мужчиной и школьницей в Московском районе Петербурга. Взрослый желал от ребёнка ласк онлайн, но был задержан полицейскими.

Как сообщает 6 ноября ИА «Журналистские расследования», накануне с заявлением в полицию обратилась 30-летняя воспитатель детского сада. Она рассказала о сексуальном общении десятилетней дочери в Сети. Послания взрослого содержания девочка получила в конце июля.

По подозрению в растлении школьницы полицейские задержали 34-летнего мужчину, работающего упаковщиком. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Подозреваемый отправлен под домашний арест.



