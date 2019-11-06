В Стрельне нашли погибшую десятиклассницу

Тело старшеклассницы с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили в Стрельне.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), тело девушки под окнами пятиэтажки на улице Гоголя увидели в пятом часу вечера 5 ноября прохожие. Приехавшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть.

Позже в погибшей опознали ученицу 10 класса, живущую в этом же доме, но в другой парадной. Известно, что родители школьницы в разводе, мать приехала с дочерью и младшим сыном из Вологды. Последних дома в момент трагедии не было.

Опрошенные одноклассницы рассказали об отсутствии взаимопонимания в семье.



