На Ямале скандал из-за конкурса на утилизацию портретов Медведева

Скандал с тендером на утилизацию двух портретов премьер-министра РФ закончился для ответственного за конкурс чиновника уходом из администрации. Об этом 6 ноября пишут РИА Новости.

По данным агентства, занимавший пост заместителя управляющего делами администрации Надымского района Ямала Алексей Кокшаров больше не работает там. Именно его контактные данные стояли под документами на тендер на утилизацию неопасных отходов.

«Согласно документации аукциона, нужно утилизировать офисную мебель, компьютерную технику, а также два портрета Медведева, в материалах он значится как президент РФ. Начальная цена аукциона составляла 256 тысяч рублей, однако тендер признали несостоявшимся 31 октября», – пишут РИА.







Ситуация вызвала резонанс сначала в местных СМИ, а потом и на федеральном уровне.







«Алексей Кокшаров не работает в администрации муниципального образования Надымский район», – сказал собеседник агентства, подчеркнув, что не знает иных подробностей ухода чиновника.







На официальном сайте Надымского района чиновник по-прежнему указан как заместитель управляющего делами, начальник организационно-распорядительного управления.