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Авто
06.11.2019 08:43
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Кто вы – «водитель выходного дня» или «дальнобойщик»? Эксперты выделили стили вождения

Эксперты определили самые аварийные районы России с помощью тысяч устройств, установленных на автомобили. Санкт-Петербург не вошёл ни в число самых опасных, ни в число безопасных. А вот Ленинградская область стала четвёртой в списке регионов с самым высоким риском попасть в аварию. Об этом 6 ноября пишет РБК.

Стиль вождения и риск попасть в ДТП во многом определяются условиями жизни в регионе, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ. Российских водителей по стилю поведения за рулём можно условно разделить на категории, и они различаются по риску попасть в аварию.

Исследование проводилось с помощью телематических устройств, которые были установлены на 14 тысяч машин, застрахованных по каско. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени за рулём. Расчёты велись по усреднённым данным за II квартал 2019 года одновременно с учётом масштаба аварий. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше балл, тем более регион безопасен для водителей.

Самым безопасным оказался Центральный федеральный округ, за ним идут Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Западный и Приволжский округа. Наиболее рискованные – Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.


Топ рейтинга по безопасности вождения заняли:

  1. Омская область (86,7 балла)
  2. Новосибирская область (86)
  3. Самарская область (86)
  4. Архангельская область и Ненецкий АО (86)
  5. Костромская область (85,9)
  6. Москва (85,2)

Регионы, где выше всего вероятность попасть в аварию:

  1. Чечня и Ингушетия (75,1)
  2. Забайкальский край (75,1)
  3. Оренбургская область (77,1)
  4. Ленинградская область (77,1)
  5. Челябинская область (77,2)

На основе данных по всем регионам эксперты установили несколько закономерностей. Качество вождения прямо пропорционально уровню жизни и доле дорог с твёрдым покрытием, а риск попасть в ДТП связан с долей городского населения, уровнем безработицы, протяженностью дорог, обеспеченностью общественным транспортом.

Что касается стиля вождения, эксперты выделили пять категорий.

  • «Типичный городской водитель» добирается до работы и обратно, также ездит по семейным нуждам. Движется аккуратно и с небольшой скоростью.
  • Автолюбители «группы выходного дня», среди которых много новичков, нечасто садятся за руль, поэтому и редко попадают в ДТП.
  • «Активные городские водители» много ездят по городу, «в булочную на машине» – это про них. Они стоят в пробках и нечасто ускоряются на дороге, аварийность у них средняя.
  • «Дальнобойщики» – водители с самым большим недельным пробегом. У них, как правило, хорошие навыки вождения, редкие ускорения и при этом самая высокая средняя и максимальная скорость. Для них также характерен средний уровень аварийности.
  • «Живущим на колесах» приходится проводить много времени в машине в пределах своего региона. Они часто работают за 100–200 км от дома, многие из них – профессиональные водители. У них наиболее высокая аварийность.

 

 

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