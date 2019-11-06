Кто вы – «водитель выходного дня» или «дальнобойщик»? Эксперты выделили стили вождения

Эксперты определили самые аварийные районы России с помощью тысяч устройств, установленных на автомобили. Санкт-Петербург не вошёл ни в число самых опасных, ни в число безопасных. А вот Ленинградская область стала четвёртой в списке регионов с самым высоким риском попасть в аварию. Об этом 6 ноября пишет РБК.

Стиль вождения и риск попасть в ДТП во многом определяются условиями жизни в регионе, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ. Российских водителей по стилю поведения за рулём можно условно разделить на категории, и они различаются по риску попасть в аварию.

Исследование проводилось с помощью телематических устройств, которые были установлены на 14 тысяч машин, застрахованных по каско. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени за рулём. Расчёты велись по усреднённым данным за II квартал 2019 года одновременно с учётом масштаба аварий. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше балл, тем более регион безопасен для водителей.

Самым безопасным оказался Центральный федеральный округ, за ним идут Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Западный и Приволжский округа. Наиболее рискованные – Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.





Топ рейтинга по безопасности вождения заняли:

Омская область (86,7 балла) Новосибирская область (86) Самарская область (86) Архангельская область и Ненецкий АО (86) Костромская область (85,9) Москва (85,2)

Регионы, где выше всего вероятность попасть в аварию:

Чечня и Ингушетия (75,1) Забайкальский край (75,1) Оренбургская область (77,1) Ленинградская область (77,1) Челябинская область (77,2)

На основе данных по всем регионам эксперты установили несколько закономерностей. Качество вождения прямо пропорционально уровню жизни и доле дорог с твёрдым покрытием, а риск попасть в ДТП связан с долей городского населения, уровнем безработицы, протяженностью дорог, обеспеченностью общественным транспортом.

Что касается стиля вождения, эксперты выделили пять категорий.