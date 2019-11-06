Кто вы – «водитель выходного дня» или «дальнобойщик»? Эксперты выделили стили вождения
Эксперты определили самые аварийные районы России с помощью тысяч устройств, установленных на автомобили. Санкт-Петербург не вошёл ни в число самых опасных, ни в число безопасных. А вот Ленинградская область стала четвёртой в списке регионов с самым высоким риском попасть в аварию. Об этом 6 ноября пишет РБК.
Стиль вождения и риск попасть в ДТП во многом определяются условиями жизни в регионе, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) и экспертов РАНХиГС и ВШЭ. Российских водителей по стилю поведения за рулём можно условно разделить на категории, и они различаются по риску попасть в аварию.
Исследование проводилось с помощью телематических устройств, которые были установлены на 14 тысяч машин, застрахованных по каско. Эти устройства собирают информацию о скорости передвижения, ускорениях и торможениях, времени за рулём. Расчёты велись по усреднённым данным за II квартал 2019 года одновременно с учётом масштаба аварий. Аварийность региона оценивалась в баллах: чем выше балл, тем более регион безопасен для водителей.
Самым безопасным оказался Центральный федеральный округ, за ним идут Сибирский, Уральский, Южный, Северо-Западный и Приволжский округа. Наиболее рискованные – Северо-Кавказский и Дальневосточный округа.
Топ рейтинга по безопасности вождения заняли:
- Омская область (86,7 балла)
- Новосибирская область (86)
- Самарская область (86)
- Архангельская область и Ненецкий АО (86)
- Костромская область (85,9)
- Москва (85,2)
Регионы, где выше всего вероятность попасть в аварию:
- Чечня и Ингушетия (75,1)
- Забайкальский край (75,1)
- Оренбургская область (77,1)
- Ленинградская область (77,1)
- Челябинская область (77,2)
На основе данных по всем регионам эксперты установили несколько закономерностей. Качество вождения прямо пропорционально уровню жизни и доле дорог с твёрдым покрытием, а риск попасть в ДТП связан с долей городского населения, уровнем безработицы, протяженностью дорог, обеспеченностью общественным транспортом.
Что касается стиля вождения, эксперты выделили пять категорий.
- «Типичный городской водитель» добирается до работы и обратно, также ездит по семейным нуждам. Движется аккуратно и с небольшой скоростью.
- Автолюбители «группы выходного дня», среди которых много новичков, нечасто садятся за руль, поэтому и редко попадают в ДТП.
- «Активные городские водители» много ездят по городу, «в булочную на машине» – это про них. Они стоят в пробках и нечасто ускоряются на дороге, аварийность у них средняя.
- «Дальнобойщики» – водители с самым большим недельным пробегом. У них, как правило, хорошие навыки вождения, редкие ускорения и при этом самая высокая средняя и максимальная скорость. Для них также характерен средний уровень аварийности.
- «Живущим на колесах» приходится проводить много времени в машине в пределах своего региона. Они часто работают за 100–200 км от дома, многие из них – профессиональные водители. У них наиболее высокая аварийность.