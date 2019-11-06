Сыграть в ящик. HBO придумала как смотреть сериалы в переполненной комнате общежития

Новый гаджет, который поможет уединиться для просмотра фильмов или сериала, презентует американская компания HBO. Правда, если есть чувство юмора, что новым станет и хорошо забытое старое.

Компания запустила конкурс для студентов, в котором можно выиграть новинку – картонную коробку The HBO Box, которая предназначена для просмотра фильмов и сериалов. Коробка выполнена в чёрном цвете. Как пишет 6 ноября TJ, она создана для уединения при жизни с соседями по квартире или общежитию.

Чтобы гаджет был удобен в любом положении, в ней есть специальные отверстия для ног и вентиляции. В задней части «гаджета» – дверца, чтобы в любой момент можно было выглянуть. Лозунг нового приспособления – «Приватность в приоритете»





Коробку можно выиграть в специальном конкурсе, доступном исключительно для американских студентов старше 18 лет. Участник должен рассказать в Твиттере, зачем ему коробка с указанием хэштегов #HBOboxchallengeи #giveaway. Поступит ли она в продажу, пока неизвестно.