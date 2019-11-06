ОЖД сообщает о возобновлении нормального режима работы после устранения наледи на проводах. Однако задержки еще могут быть

Сотрудники Октябрьской железной дороги продолжают работы по ликвидации последствий непогоды, сообщает пресс-служба компании утром 6 ноября. В настоящее время отправление поездов с начальных станций осуществляется по графику, однако, по-прежнему возможны задержки в пути следования.

«Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника – локомотивы с вибропантографами, гололедоочистительные устройства, также привлекаются дополнительные человеческие ресурсы. За ночь от наледи было очищено более тысячи километров контактной сети», – говорится в сообщении ОЖД.







Как писала «Фонтанка» к часу ночи среду из-за заледеневших проводов задерживают как минимум десять поездов дальнего следования. Так поезд «Петербург -Вологда», который, как пишут читатели, выехал с Ладожского вокзала около 21 часа, на данный момент опаздывает на 8 часов. По расписанию в конечную точку он должен был прибыть в 9 утра.



« Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание. Для пассажиров поездов, прибывших в Санкт-Петербург после закрытия станций метро, организована доставка автобусами от вокзалов», – сообщает ОЖД.











Проблемы в первую очередь были в районе станций Павлово-на-Неве, Гатчина и перегоне Колпино – Тосно. В связи с этим поезда дальнего следования и пригородного сообщения двигались со значительным отставанием от графика на направлениях Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно.