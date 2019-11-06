У Стачек машина сбила женщину, выезжая со двора. На Грибоедова похожее ДТП случилось на «зебре»

Две женщины серьёзно пострадали под колёсами машин минувшим вечером в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 6 ноября отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, накануне около 19 часов на улице Ивана Черных, 1, рядом с проспектом Стачек, (Кировский район) женщина 1965 года рождения на «Хонде Цивик» сбила женщину 1961 года рождения. ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода – по предварительной версии, машина выезжала со двора и поворачивала на улице направо. Пешеход была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Через 1,5 часа, около 21:30, на набережной Канала Грибоедова, 117, (Адмиралтейский район), по данным «Дорожного инспектора», мужчина 1977 года рождения на «Фольксвагене Гольфе» совершил наезд на женщину 1959 года рождения.





Это ДТП случилось на «зебре»: пешеход пересекала проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Пенсионерку в тяжёлом состоянии доставили в больницу.