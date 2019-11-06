Росстат подсчитал зарплаты учителей. Самая большая не в Москве или Петербурге

Самая высокая зарплата оказалась у преподавателей Чукотки. Это связано тем, объясняют в Росстате, что денежное вознаграждение педагогов привязано к МРОТу конкретного региона и бюджетных возможностей территории. Петербург в топ-пять не вошел

Так, по данным, которые 6 ноября приводят РИА Новости, в среднем российские учителя получают 40 тысяч рублей в месяц. Зарплата максимум положена на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а самая маленькая — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей).

После Чукотки лидерами стали Ямало-Ненецкий АО (97 530 руб.), Москва (97 282 руб.), Сахалин (86 760 руб.), Ненецкий АО (79 831 руб.) и Магаданская область (78 984 руб.).

А в пятерку регионов с самыми низкими зарплатами входят Кабардино-Балкария (22 139 руб.), Карачаево-Черкесия (22 203 руб.), Ингушетия (22 291 руб.) и Дагестан (23 046 руб.).





Петербург находится стабильно в середине рейтинга.