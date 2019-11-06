«Мы все наблюдали за вашими усилиями». На депутата, выступавшего против демонстраций и за силовой разгон митингов, напали в Гонконге

Мужчина с букетом цветов напал с ножом на члена заксовета Гонконга Джуниуса Хо и ранил еще двух человек. Как сообщает 6 ноября «Коммерсант» со ссылкой на местное издание South China Morning Post, Хо планомерно выступал с критикой антиправительственных демонстраций в Гонконге.

Нападение произошло во время встречи члена заксовета с избирателями в районе Туен Мун.

В палатку Хо вошел молодой человек, подарил ему букет цветов и поблагодарил законодателя словами «мы все наблюдали за вашими усилиями». После этого он попросил сделать сэлфи с членом заксовета, а после фото вытащил из сумки нож и ударил им законодателя. В ходе борьбы с нападавшим ранения получил еще один человек, находившися в палатке и сам нападавший. Молодого человека задержали, но сначала препроводили в больницу.

В результате демонстраций власти отказались от этой инициативы. Теперь протестующие требуют перестать называть протесты 12 июня массовыми беспорядками, освободить задержанных участников акций и расследовать действия полиции.



