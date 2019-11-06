Происшествия
«Мы все наблюдали за вашими усилиями». На депутата, выступавшего против демонстраций и за силовой разгон митингов, напали в Гонконге
Мужчина с букетом цветов напал с ножом на члена заксовета Гонконга Джуниуса Хо и ранил еще двух человек. Как сообщает 6 ноября «Коммерсант» со ссылкой на местное издание South China Morning Post, Хо планомерно выступал с критикой антиправительственных демонстраций в Гонконге.
Нападение произошло во время встречи члена заксовета с избирателями в районе Туен Мун.
В палатку Хо вошел молодой человек, подарил ему букет цветов и поблагодарил законодателя словами «мы все наблюдали за вашими усилиями». После этого он попросил сделать сэлфи с членом заксовета, а после фото вытащил из сумки нож и ударил им законодателя. В ходе борьбы с нападавшим ранения получил еще один человек, находившися в палатке и сам нападавший. Молодого человека задержали, но сначала препроводили в больницу.
В результате демонстраций власти отказались от этой инициативы. Теперь протестующие требуют перестать называть протесты 12 июня массовыми беспорядками, освободить задержанных участников акций и расследовать действия полиции.
Справка:
В Гонконге продолжаются протесты, которые начались из-за предложения правительства Гонконга внести поправки в закон об экстрадиции. Правоохранительным органам приходилось штурмовать несколько торговых центров. В районе Тхайкусин, где пострадал местный политик, полиция применила слезоточивый газ в ходе противостояния с демонстрантами. Ранее сообщалось о задержании 200 участников протестов, в ходе этих акций полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.