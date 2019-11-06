МВД и Госдума хотят вырубить мобильную связь в СИЗО и колониях
Борьба с IT-преступлениями должна вестись и в местах не столь отдаленных. Так считают в МВД и отдельные депутаты Госдумы, которые к 2020 году планируют внести в законодательство поправки, позволяющие блокировать если не всю мобильную связь в учреждениях ФСИН, то определенные номера телефонов, которыми пользуются заключенные.
К концу июля 2020 года ФСИН совместно с Роскомнадзором должны разработать систему установки «блокираторов» сигнала сотовой связи в исправительных учреждений. Такую инициативу приняли, как пишет 6 ноября РБК, на последней коллегии МВД в рамках борьбы с дистанционным мошенничеством.
Параллельно с этой инициативой депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести поправки в законы «О связи», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания...» и «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых...», которые позволят руководителям исправительных учреждений отключать определенные номера от связи по запросу оператору. Народный избранник сообщил изданию, что ежегодно в учреждениях уголовно-исполнительной системы изымается порядка 60 тыс. телефонов.
Справка:
Проблема нелегальных call-центры в учреждениях ФСИН существует давно. Только в 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. мошенничеств, начинавшихся со звонков из-за решетки. Тогда же представитель МВД приводил данные о том, из 38 тыс. преступлений, которые совершались с помощью мобильной связи, треть приходилась на звонки заключенных. В ноябре прошлого года служба безопасности одного из крупнейших российских банков насчитала около 280 сall-центров, расположенных в тюрьмах.