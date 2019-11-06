Солнце и ветер. Температура в Петербурге не может определиться около ноля

Среда 6 ноября будет преимущественно без осадков, обещают синоптики. А вот температуру ждут колебания около ноля.

В ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщают, что снег ограничится ночью, а днем преимущественно будет без осадков.

Ветер тоже с порывистого еще утром, к середине дня станет умеренным. Температура воздуха в течение суток -1...+1 гр. На дорогах местами гололедица.

Атмосферное давление будет повышаться.





А еще синоптики обещают сегодня солнце.