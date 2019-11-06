На псковской трассе УАЗ при обгоне перебрал три машины. Пострадали водители

Массовая авария произошла минувшим вечером на автодороге Санкт-Петербург – Псков (Киевское шоссе). Серьёзные травмы получили два человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 5 ноября около 18 часов на 109-м километре трассы (Лужский район Ленобласти) водитель «УАЗа Хантера», ехавший в сторону Пскова, при совершении обгона автомобиля Volvo задел его. После этого УАЗ столкнулся со встречным ВАЗ-2114 и с грузовиком.

Водитель «Хантера» госпитализирован в состояние средней степени тяжести, водитель «Лады» – в тяжёлом состоянии.



