Напротив «Невской ратуши» ночью тушили «Мерседес»

Без машины остался автовладелец, припарковавший иномарку на Новгородской улице. Не смотря на усилия пожарных, восстановлению машина не подлежит.

О возгорании у дома 17 по Новгородской улице в центре Петербурга в ГУ МЧС по Петербургу сообщили после часа ночи 6 ноября. В пресс-службе ведомства сообщили, что прибывшие на место расчеты обнаружили по указанному номеру горящий «Мерседес». Машину потушили, но в в «Мерседесе» сгорели все сгораемые части. На ликвидацию возгорания ушло всего 10 минут. Причину пожара теперь будут устанавливать специалисты.

А незадолго до полуночи огнеборцы выезжали на квартирный пожар в Приморский район.

В доме 1/16 по Коломяжскому проспекту в 2-х комнатной отдельной квартире выгорела комната 12 кв. метров. В 23:24 пожар был ликвидирован силами 2 расчетов и 9 человек личного состава.



