Пока железнодорожники трясут провода, к местам назначения не могут попасть 10 пассажирских поездов из Петербурга и обратно

Кроме пригородных электричек заложниками непогоды стали пассажиры поездов дальнего следования. Заледеневшие провода задерживают путешественников на четыре часа и больше.

Как сообщает РЖД, на подъездах к Петербургу и в обратом направлении вечером 5 ноября стоят минимум десять поездов. В пяти часам близится опоздание составов из Петербурга в Тюмень, Петрозаводск и Киров, давно стоят и те, кто едет из Архангельска в Северную столицу. Чуть меньше четырёх часов стоят поезда в Екатеринбург, из Мурманска в Москву и оттуда же в Минск. Три часа стоит поезд из Пскова в Петрозаводск, опаздывает минимум на два часа состав Петербург – Архангельск. На час в город на Неве опаздывает поезд из Пскова.

Тем, кто ждёт больше четырёх часов дадут бесплатную еду, а тем, кто поздно приедет в Петербург – развезут на автобусах от Балтийского и Ладожского вокзалов.

Задержки вызваны погодными условиями. Обледеневшие провода освобождают с помощью вибропантографов. Ранее по этой же причине в город не могли попасть сотни пассажиров пригородных электричек.



