Ездить и летать между столицами будем по свободным ценам

Цены на билеты в курсирующие между Санкт-Петербургом и Москвой поезда не будут регулироваться государством. Также свободными для московских рейсов станут и тарифы на услуги аэропорта «Пулково». Такой приказ 5 ноября подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В настоящее время государство регулирует тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в плацкартных и общих вагонах. Также ФАС устанавливает предельные цены на услуги естественных монополий, в том числе аэропортов.





Вместе с тем по данным антимонопольного ведомства на рынке пассажирских перевозок между городами Санкт-Петербург и Москва наблюдается высокий уровень конкуренции как между авиацией и железнодорожным транспортом, так и внутри железнодорожного сегмента между скоростным, пассажирским и пригородным сообщением. Ожидается, что с введением в эксплуатацию скоростной платной автомагистрали между двумя столицами и развитием комфортабельного автобусного сообщения конкуренция еще более обострится. Поэтому чиновники предлагаются отказаться от тарифного регулирования. Подготовленный проект решения предусматривает, что с 1 января все перевозчики (ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Федеральная пассажирская компания» и АО ТК «Гранд Сервис Экспресс») смогут продавать билеты в курсирующие между столиками поезда по свободным ценам. Кроме того, управляющему петербургским аэропортом ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» разрешат самостоятельно определять стоимость услуг по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, предоставлению аэровокзального комплекса, обеспечению авиационной безопасности и обслуживанию пассажиров по направлению из Санкт-Петербург в московские аэропорты и обратно.

«Данное решение направлено на дальнейшее развитие конкуренции и создание равных экономических условий для железнодорожного, воздушного и автомобильного транспорта. В результате принятие проекта приказа ожидается повышение сервиса и качества оказания услуг пассажирских перевозок, а также создание условий для сдерживания роста тарифов на указанном направлении», – поясняют в ФАС.

Также планируется отменить регулирование цен на проезд в плацкартных и общих вагонах фирменных поездов дальнего следования, дублирующих обычные пассажирские и скорые поезда. «Решение будет способствовать развитию частных железнодорожных перевозчиков в сегменте перевозок по доступным ценам (по аналогии с авиакомпаниями-лоукостерами) и усилению конкуренции за пассажира во внутригосударственном сообщении», – убеждены в ведомстве.