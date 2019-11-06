Главный тренер "Зенита" о втором поражении от "Лейпцига": По уровню мы слабее на данном этапе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» на "Газпром Арене" поздним вечером 5 ноября, который хозяева поля проиграли с счетом 0:2.

"Было важно не пропустить в первом тайме. В концовке пропустили, играть стало сложнее, как было и на выезде. Были моменты, которые мы не реализовали. «Лейпциг» играет более интенсивно, игроки быстрые, и в скорости принятия решений и перемещений у них интенсивность другая, заслуженная победа «Лейпцига», а нам надо работать. Шансы пока остаются, будем стараться использовать каждый шанс, здесь ошибки команды не прощают, уровень высокий", – цитирует С "СЭ".

— Три центральных защитника, игра от обороны, игра на контратаках. Почему? Не считаете ли, что ошиблись с тактикой?

— Не считаю. Нам нужно быть реалистами, правильно оценивать возможности футболистов, играть в четыре защитника было сложно, ведь центральные защитники у нас не быстрые, а у соперника скоростные игроки. По уровню мы слабее на данном этапе.

Напомним, ранее "Зенит" проиграл "Лейпцигу" и игру 3 тура. В Германии сине-бело-голубые проиграли со счетом 1:2.



