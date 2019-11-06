«Зенит» снова по делу проиграл в Лиге Чемпионов. Не помог даже отмененный гол

Эмоции Дзюбы, консультации с ВАРом и полнейшая грусть на поле: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги ключевого матча группового этапа Лиги Чемпионов. Петербуржцы и дома уступили «Лейпцигу».

Перед матчем главный тренер гостей Юлиан Нагельсман продемонстрировал, что готовится к матчам и следит за русской лигой: «Могу точно сказать, что мы не будем играть как ЦСКА по схеме 5-4-1». Сергей Семак был традиционно осторожен в оценках: «компенсировать преимущество РБ «Лейпциг» в скорости нельзя. Если игроки быстрее и техничнее, то, конечно, [с ними] сложно.

Накануне встречи футбольные аналитики подробно разбирали игру немецкого соперника «Зенита». После победы в предыдущей встрече Лиги Чемпионов команда Нагельсмана проиграла «Фрайбургу» 2:1, уничтожила «Майнц» (8:0), а в кубке была сильнее «Вольфсбурга» (6:1). После 10 туров РБ «Лейпциг» идет на 3 месте Бундеслиги (выше «Баварии»), в 4 очках от первого места. Незадолго до игры в Петербурге травму получил Вилли Орбан, центральный защитник, который в первом матче практически наглухо прикрыл Артема Дзюбу. К слову, на статистике немцев эта потеря не сказалась: без Орбана немецкий клуб забил 14 голов и пропустил только один (и то при счете 6:0). В нападении специалисты отмечали разнообразие атакующих возможностей РБ «Лейпциг»: в последних матчах результативными действиями отметились 10 разных футболистов, от нападающих до защитников.

«Зенит» стартовал с пятью защитниками: Дуглас Сантос слева, Игорь Смольников слева, Йордан Осорио, Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий в центре. Из всего скромного многообразия полузащитников выбор петербургского тренерского штаба пал на Александра Ерохина (видимо потому, что сравнял счет в субботу в игре против ЦСКА, плюс высокий рост), Вильмара Барриоса и Магомеда Оздоева. Дуэт форвардов был понятен: Сердар Азмун и Артем Дзюба. В воротах – Михаил Кержаков, который на этом отрезке осени однозначно первый номер в воротах петербургского клуба: на предматчевой пресс-конференции Семак подтвердил травму Андрея Лунева.





Футболисты из Германии предсказуемо начали с давления. Видимо, фанатский баннер с Нейромонахом Феофаном в окружении волка и медведя гостей не смутил. Уже в первые 5 минут Кержаков дважды вступал в игру, оформил сейв и забрал мяч после розыгрыша углового. Тем не менее на 14 минуте давление РБ «Лейпциг» конвертировалось в гол: после простого, но точного удара в угол в исполнении Марселя Хальстенберга снаряд закатился в ворота. Тем не менее возникли вопросы, и главный арбитр матча израильтянин Орель Гринфельд отправился смотреть повтор. Оказалось, что футболист немецкого клуба Кристофер Нкунку подыграл себе рукой. С Виража тем временем неслась новая музыкальная тема на мотив творчества петербургской группы Liitle Big, представленная почти неделю назад на кубковом матче против «Томи» (к слову, это был третий домашний матч за 7 дней на «Газпром-Зените», и сотрудникам стадиона оставалось только посочувствовать). Пока главный арбитр смотрел повтор, Семак проводил индивидуальную беседу со Смольниковым, жадно пьющим воду. Итоговый вердикт был в пользу «Зенита»: из-за игры рукой гол в ворота Кержакова был отменен.

На 21 минуте у «Зенита» получилась роскошная контратака — под неизбежную «Катюшу» с Виража, – но Дзюба так и не вырезал передачу на Азмуна, который получил травму в предыдущем игровом эпизоде. Гола не состоялось, а на поле возникла очередная пауза: врачи оказывали помощь иранцу. Форвард вернулся в игру, Вираж проскандировал «Россия», а потом «Только Русь и только победа». И все это под текстовиком «В душе «Зенит», в сердце Русь». Камлания способствовали: сразу после Сантос нанес первый удар в створ и заработал первый угловой: 86-килограммовый венгр Петер Гулачи отбил мяч в левой «шестерке».

На 31 минуте Сантос словно пошел на быка и спикировал в штрафной площади: израильтянин справедливо назначил штрафной удар. Вираж выдохнул: «Ракицкий гол, оле-оле». После непродолжительного совета у мяча остались левоногие Сантос с Ярославом. Мягко скажем, удар — или навес на партнера по обороне Ивановича – у украинца не получился.

В конце первого тайма закипел Дзюба. Сперва форвард руками показал, что недоволен пасом Оздоева, потом, будучи несогласным с решением главного судьи, шмякнул мячом об землю: израильтянин показал, что аут в пользу гостей. Вираж тем временем напоминал, что «это клуб такой, в котором не терпят». Далее по тексту. Концовку тайма Азмун прохромал и казалось, что замена неизбежна. Однако именно иранец после паса Дзюбы бил в дальний угол на точность, но не попал. Мяч предательски медленно прокатился мимо дальней штанги. «Газпром Арена» схватилась за голову. В контрвыпаде — уже в компенсированное время — РБ «Лейпциг» заработал штрафной и таки оформил взятие ворот: первый удар пришелся в стенку, а на добивании прямым ударом счет открыл Диеге Демме.

Спортивный аналитик Александр Дорский в очередной раз отметил: «Зенит» не пропускал в первых таймах в 14 матчах национального чемпионата до встречи с ЦСКА и в трех матчах Лиги Чемпионов. А тут за 3 дня на последних секундах первых таймов команда Семака в раздевалку пропустила дважды.

В перерыве Смольникова заменил Вячеслав Караваев: видимо, разговоры с Семаком в середине первых 45 минут не очень помогли. «Зенит», выдержав основательный натиск гостей в дебюте второй половины матча (отметим пару сейвов Кержакова), перешел к давлению. После блестящего паса Дзюбы, Азмун, влетевший в штрафную, должен был забивать. Но нет.

На 63 минуте РБ «Лейпциг» напомнил о важности контратак: выпад слева Марсель Забитцер, забивавший и пару недель назад, легко превратил во второй мяч. 50452 болельщика «Зенита» окончательно приуныли. От расстройств Дзюба, на котором неоднократно нарушались правила, устроил потасовку с Дайо Упомекано. Оба бузотера получили по желтой карточке.

Посмотрев на эти радости, Семак заменил капитана: вместо Ивановича на поле появился Себастьян Дриусси. Стало понятно, что петербургский клуб пошел ва-банк. Первый же розыгрыш углового после замены мог превратиться в гол, но Гулачи успел выпрыгнуть и отбить мяч после удара Осорио. Не самые преданные болельщики «Зенита» пошли на парковку. Вираж проводил их нетленной классикой: «кто уходит — те дебилы». В подтверждении этого тезиса Оздоев чуть не забил. Сергей Богданович основательно поговорил с Далером Кузяевым и заменил им Ерохина. Показалось, что поперло: на 87 минуте опасно пробил Дзюба. Увы, его удар был заблокирован. И Кузяев от старания получил желтую карточку. По сути, это было последним событием в матче.

Поражение стало историческим. Впервые в этом сезоне «Зенит» Семака проиграл дома. Вообще этот проигрыш стал третьим домашним для команды Сергея Богдановича. После матча главный тренер петербургского клуба адекватно оценил уровень подопечных: ««Лейпциг» играет более интенсивно, мы все время запаздывали. Заслуженная победа соперника. Мы будем бороться, пытаться использовать шансы. В этом турнире ошибок не прощают – уровень высокий. Не считаю, что ошиблись в выборе тактики. Нужно правильно оценивать подбор игроков. Шансы у нас были, но мы их не использовали. По уровню, конечно, мы слабее на данном этапе. У нас немного игроков, которые могут сравниться по скорости с футболистами того же «Лейпцига». Поэтому и играли низко. Главные шансы были в контратаках и стандартах. В позиционных было гораздо сложнее, учитывая то, что у нас не так много футболистов, которые хорошо работают под давлением».

Коллега Семака Нагельсман сказал очевидное: «После гола Забитцера матч был закончен, но мы сыграли до конца, чтобы заслужить эти 9 очков. Нужна еще одна победа, и тогда все будет понятно».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"