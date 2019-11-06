У стен Пулковской обсерватории выкопали немецкий снаряд со взрывчаткой. Он дырявый и опасный

Взрывотехники помогли вывезти на полигон снаряд времён Великой Отечественной войны днём 5 ноября от здания обсерватории в Московском районе Петербурга.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, 105-миллиметровый артиллерийский снаряд нашли рабочие, которые во дворе 65 дома по Пулковскому шоссе выкорчевывали старые деревья. Взрывотехники выехали на вызов о подозрительном железе в земле и на месте обнаружили действительно опасный боеприпас. В корпусе оставалось взрывчатое вещество, а сильная коррозия грозила взрывом в любой момент. Снаряд успешно вывезли на полигон в Ленобласть, где его уничтожили военные.



