Защитник «Зенита»Иванович: Я не верю ВАР

Защитник «Зенита» и капитан команды Бранислав Иванович после поражения от «Лейпцига» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов (0:2) на "Газпром Арене" вечером 5 ноября прокомментировал "СЭ" эпизод матча с падением Дугласа Сантоса рядом со штрафной соперника, который судьи разбирали на видеоповторе (ВАР) и игру команды.

— Может, «Зенит» просто устал после игры с ЦСКА?

— Не думаю, что дело в этом. В Европе всегда так играю. Наш соперник еще летел сюда. Мы в чемпионате играем на хорошем уровне. Усталость здесь не при чем.

Обсуждали эпизод падением Дугласа Сантоса в штрафной? Показалось, что это пенальти.





— Обсуждали, но судья сказал, что есть ВАР. Был пенальти?

— По повтору трудно сказать. Остается верить ВАР?

— Я не верю ВАР.