Сотню Aston Martin на двух колесах соберут вручную

Британская компания Aston Martin совместно с недавно возрожденным британским производителем элитных мотоциклов Brough Superior представила 5 ноября в Милане первый в истории марки мотоцикл AMB 001. Их будет выпущено всего 100 штук, все они не предназначаются для эксплуатации на дорогах общего пользования, а стоить один такой мотоцикл будет «от 108 000 евро».

AMB 001 от Aston Martin и Brough Superior (произносится «Браф Супериор») представляет собой легкий и мощный мотоцикл, сообщает 5 ноября Aston Martin. Это первый мотоцикл, который будет носить эмблему прославленного британского производителя спорткаров. При разработке проекта именно на дизайнерах Aston Martin лежала ответственность за общий вид и концепцию конструкции, а за «мотоциклетную» часть отвечал Brough Superior, который недаром называют «Rolls-Royce среди мотоциклов».

Благодаря суперлегкой карбоновой конструкции рамы и некоторых силовых элементов мотоцикл весит всего 180 килограммов, притом что мощность его турбированного 997-кубового двигателя равняется тоже 180 лошадиным силам. Таким образом, «энерговооруженность» AMB 001 больше, чем у многих гоночных мотоциклов – одна лошадиная сила на один килограмм веса.





Из карбона выполнены и внешние панели, выкрашенные в патентованный цвет Aston Martin Stirling Green, а сиденья обтянуты натуральной кожей Oxford Tan. AMB 001 предназначен, скорее, для демонстрации уровня роскоши и элегантности, которые практически не встречаются в настоящих гоночных байках. При этом ездить на нем можно будет только на закрытых треках, что обычно не смущает богатых любителей дорогих «игрушек», будь то мотоциклы или спортивные автомобили.

Все сто экземпляров Aston Martin Brough 001 будут вручную собраны на заводе Brough Superior в Тулузе, во Франции, куда «Rolls-Royce среди мотоциклов» переехал после возрождения в 2012 году.